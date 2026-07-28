Dumfries sorprende con su respuesta a una pregunta en su primer día de trabajo en el Real Madrid

Denzel Dumfries apareció este martes por primera vez en la ciudad deportiva del Real Madrid. El fichaje pasó el reconocimiento médico y después concedió una entrevista al canal del club del gigante español.

Dumfries firmó un contrato de cuatro años con el Real Madrid, que pagó cerca de 20 millones de euros al Inter. El lateral derecho, de treinta años, jugó un total de cinco temporadas con el campeón de la Serie A.

El fichaje neerlandés fue sometido a una batería de preguntas en el canal del club del Real Madrid tras los actos protocolarios. Dumfries sorprendió con su respuesta a la pregunta sobre cuál es su comida favorita. «Comida surinamesa. Tajerblad (una verdura de hoja surinamesa, N. de la R.)».

El reportero pregunta de inmediato en qué consiste exactamente esa comida. «Es comida surinamesa. Es difícil, pero está muy rica», subrayó Dumfries entre risas en la entrevista.

Dumfries puede hacer este sábado su debut no oficial con la camiseta del Real Madrid. El equipo de José Mourinho se medirá en un amistoso a la Fiorentina.

El bautismo del internacional neerlandés con la selección de Países Bajos en LaLiga probablemente llegará el sábado 22 de agosto. El Real Madrid abrirá la nueva temporada en España en el campo del Espanyol.