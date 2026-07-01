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Senegal v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traducido por

Duku y Mané lideran el ataque. Ya se conoce la alineación oficial del Bélgica-Senegal

Belgium vs Senegal
Belgium
Senegal
World Cup
Bélgica
Senegal
EE. UU.

Un nuevo enfrentamiento entre Europa y África

Rudi García y Pape Thiaw, seleccionadores de Bélgica y Senegal, han anunciado los onces para el partido de hoy, en la ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026.

Bélgica terminó primera del Grupo 7 con 5 puntos, por delante de Egipto solo por diferencia de goles.

Senegal, por su parte, terminó tercera en el Grupo 9 con 3 puntos y avanzó como uno de los mejores terceros.

La alineación de Bélgica fue la siguiente:

Courtois, Arthur Theat, Brandon Michel, Maxim De Kuiper, Castagne, Kevin De Bruyne, Yuri Tielemans, Hans Vanaken, Leandro Trossard, Jérémie Doku y De Ketelaere.

World Cup
Belgium crest
Belgium
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Senegal
SEN

Por su parte, la alineación de Senegal fue la siguiente:

Marou Diao, Ismael Jacobs, Krépin Diatta, Moussa Niakate, Idrissa Gaye, Bati Cissé, Habib Diarra, Babi Gui, Sadio Mané,

Eliman Ndiaye e Ismaïla Sarr.

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