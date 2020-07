Dugarry: "¿Griezmann tiene miedo a un chaval que mide 1,50 y es medio autista?"

Dugarry, ex delantero del FC Barcelona,cree que Antoine Griezmann debe dar un golpe sobre la mesa y ataca a Messi

Cada vez que habla, sube el pan. Dugarry, ex delantero del FC , ha hablado desde de la crisis barcelonista. En su opinión, Antoine Griezmann debe dar un golpe sobre la mesa dentro del vestuario catalán .

La palabras de Dugarry van a traer muchísimas cola. "¿De qué tiene miedo (Griezmann), de un chaval que mide 1,50 y que es medio autista? Lo único que tiene que hacer es echarle cojones en algún momento" , afirmó en RMC Sport.

Je suis profondément choqué @RMCsport vous devez virer ce monsieur de votre chaîne.



À moitié autiste... , des milliers de personnes souffrent de ce trouble mental .... pic.twitter.com/mbc9U5Xjr3 — Lucas 🇨🇵🇦🇷 (@lucas__hby) July 1, 2020

Dugarry: "Setién está superado"

El ex delantero galo se ha despachadoa gusto criticando también a Setién, de quien dijo que "es un entrenador que patina totalmente, es buena gente, pero no tiene el nivel". Según Dugarry, el cántabro "no sabía a quién cambiar" ante el Atlético y "cambió a Sergio Busquets en el 85 para meter a Ansu Fati y lanzó a Griezmann en el 90".

La suite est encore pire pic.twitter.com/AXw7utlvjX — Lucas 🇨🇵🇦🇷 (@lucas__hby) July 1, 2020

Para el ex de Girondins "no era algo contra Griezmann, es que no sabe cómo hacer jugar a su equipo y está superado porque estoy convencido de que no tiene nada contra Griezmann, lo único es que está superado", sentenció.

Dugarry se disculpa pero da marcha atrás

Las declaraciones de Dugarry han levantado mucho revuelo en Francia, lo cual ha forzado al jugador a tuitear una disculpa que ha borrado al cabo de pocos instantes y en la que decía que "estoy sinceramente arrepentido por el fondo y la forma de mis consideraciones sobre Messi, no quería estigmatizar a personas con desórdenes autistas ni era esa la intención".

De esta forma el ex delantero galo también asegura que "me excuso ante las personas a las que molesté y volveré a hacerlo a las seis de la tarde en Team Duga".