Driessen y Verweij eligen claramente entre Malen y Depay

Valentijn Driessen y Mike Verweij prefieren a Donyell Malen sobre Memphis Depay. Los periodistas de De Telegraaf creen que el seleccionador Ronald Koeman debe elegir a Malen como delantero para el debut mundialista contra Japón el domingo.

Koeman dijo el sábado en rueda de prensa que Memphis «podría ser titular», pero Driessen lo interpreta como una señal de que no lo será.

Lanzarlo directamente a la boca del lobo en el Mundial es imprudente, opina Driessen: «El torneo dura más que el partido contra Japón. Se puede empezar con Malen; necesita mantener su confianza».

“No es inteligente sentar a Malen ahora; podría perder confianza y luego lo necesitarás”, aconseja Driessen a Koeman.

Verweij coincide con Driessen: «Si pones a Memphis de inicio, puede explotar; lleva poco rodaje». Recuerda que el delantero del Corinthians estuvo dos meses lesionado.

Además, dejar a Malen fuera sería un golpe a su confianza y, como seleccionador, transmitirías pánico al poner de repente a Memphis como delantero”, añade.

Malen no brilló en los amistosos ante Argelia (0-1) y Uzbekistán (2-1), pero se espera que sea titular en el Dallas Stadium de Arlington.