Driessen ve una falta de compenetración en la defensa de la selección holandesa

Jan Paul van Hecke marcó su primer gol con la selección holandesa ante Túnez, pero Valentijn Driessen lo critica tras la victoria 1-3 en Estados Unidos.

«Van Hecke, una vez más, no me ha convencido en el aspecto defensivo», suspira Driessen en Kick-Off, el podcast de De Telegraaf. «Todo es un poco inestable con él».

Sin embargo, es más indulgente con su compañero Virgil van Dijk: «Él se libró un poco. Aunque también falló al dejar que un balón le pasara por encima del pie. Contra Túnez aún se puede pasar por alto, pero contra Marruecos eso no se puede hacer», advierte al capitán de la selección holandesa.

Driessen concluye: «Koeman y Reijnders insisten en la concentración y la coordinación durante los 90 minutos, pero aparecen relajaciones y errores evitables. Esto es Túnez, chicos; descuido».

Tras el 1-2 Túnez se lanzó al ataque y volvió a ser peligroso. Mantened la iniciativa y sed dominantes; no dejéis que se metan en el partido. En principio, debisteis neutralizar a Túnez, pero a la selección holandesa le surgieron problemas», afirmó un Driessen crítico y preocupado.

Tras el descanso, Van Hecke marcó el 1-3 de cabeza en un córner y Brobbey firmó su tercer gol en el torneo, clasificando a Holanda para octavos, donde se medirá a Marruecos.

Por cierto, Voetbalzone le otorgó un 7,5, la mejor nota del equipo.