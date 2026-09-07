Valentijn Driessen se muestra enormemente crítico con Mexx Meerdink en Kick-Off, el pódcast de De Telegraaf. Según el jefe de fútbol, al delantero del AZ todavía le queda un largo camino por recorrer hasta la élite absoluta.

Meerdink marcó el domingo ante el sc Heerenveen de manera brillante y desde fuera del área. El conjunto de Alkmaar ganó por 2-3 en Frisia y es líder de la Vriendenloterij Eredivisie con quince puntos en cinco partidos.

El bonito gol no termina de convencer a Driessen: «Lo que dijo Wim Kieft, con razón: durante los primeros 70 minutos no viste a Meerdink. Entonces es realmente un blandengue, de verdad. Entonces no trabaja para el equipo y no aporta agresividad».

«Tiene que añadir muchísimo más si quiere, por ejemplo, ser el delantero centro de la selección neerlandesa. En dos o tres momentos quizá puedas seguir siendo el primer delantero del AZ, pero en la selección neerlandesa eso de verdad no funciona», advierte Driessen a Meerdink.

«No puedes perder el balón con tanta facilidad y estar tan ausente en la primera hora del partido», concluye el crítico Driessen, que considera que el Meerdink, de 23 años, aún tiene que trabajar muy duro para convertirse realmente en un jugador de primer nivel.

Driessen no es el único al que Meerdink irrita a veces. Kenneth Perez también emitió recientemente un duro juicio, después de que el delantero malograra una gran ocasión en su visita al Fortuna Sittard.

«Casi me enfada de verdad ver lo despreocupado que es Meerdink con esta ocasión. Sabes que probablemente no vas a tener demasiadas. ¿Esto es definir?», señaló el sorprendido analista de ESPN.