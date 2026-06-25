Driessen se sorprende por la actitud de un hombre durante la rueda de prensa de la selección holandesa: «Bastante extraño»

Valentijn Driessen, periodista de De Telegraaf, se mostró sorprendido por una acción de su colega Maarten Wijffels, del Algemeen Dagblad, como relata en el pódcast futbolístico Kick-off.

El miércoles por la noche ambos asistieron a la rueda de prensa de la selección holandesa previa al Mundial contra Túnez.

En Kansas City, los periodistas pudieron preguntar al seleccionador Ronald Koeman y al centrocampista Ryan Gravenberch.

Driessen destaca un momento curioso: tras una pregunta de Rypke Bakker, Koeman respondió que esta generación debería disparar más desde lejos.

«Entonces Wijffels levantó el pulgar y asintió con fuerza a Koeman», relata Driessen, sorprendiendo al conductor Hein Keijser.

«Sí, a mí también me pareció extraño, pero él estaba totalmente de acuerdo y lo confirmó con un pulgar hacia arriba. Koeman dijo en 538 que todo podría ser más positivo y, al parecer, allí se le hace caso al instante».

«Eso confirma que Koeman es un líder», añade Driessen con cierto cinismo. Su compañero Mike Verweij se ríe y recuerda las palabras de Frenkie de Jong: «También hay periodistas que observan y se dan cuenta».