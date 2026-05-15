Driessen menciona a un holandés en el Liverpool de Arne Slot

Lutsharel Geertruida dejará el Sunderland al terminar la temporada; el club lo tiene cedido por el RB Leipzig. Parece que tampoco tiene futuro en el conjunto alemán, por lo que el exjugador del Feyenoord se encuentra en una encrucijada en su carrera.

Valentijn Driessen, en Kick-Off de De Telegraaf, menciona a Liverpool como posible destino. «Arne Slot lo quería, pues Geertruida puede jugar en varias posiciones».

Y añade: «Le costó encajar en Leipzig y ahora en Sunderland. No son los mejores equipos del mundo, y Liverpool está un peldaño más arriba. ¿Podrá con ello?».

“Con un entrenador como Slot, con quien ya trabajó en el Feyenoord, podría funcionar. Ojalá le vaya bien, porque tiene calidad”, añade Driessen, que no descarta a Geertruida para la élite.

El Sunderland tiene una opción de compra de 23 millones de euros, pero no la ejercerá. El defensa, de 25 años, ha jugado 29 partidos esta temporada, quince como titular.

Según The Sunderland Echo, el club no quiere ficharlo porque no es titular indiscutible: Nordi Mukiele ocupa el lateral derecho y Geertruida actúa como central.

Pese a ello, varios clubes de la Premier League —Aston Villa, Everton, Tottenham, Crystal Palace y Leeds— vigilan su situación.