Driessen lee en voz alta en Vandaag Inside una carta anónima con una noticia sorprendente sobre Nijhuis

Valentijn Driessen ha recibido recientemente una carta anónima de un árbitro sobre Bas Nijhuis. El jefe de la sección de fútbol de De Telegraaf lo reveló el lunes por la noche en Vandaag Inside.

En la emisión del lunes se habló de la falta de Abdellah Ouazane sobre Bryan Linssen en el Ajax-NEC (1-1) del sábado. «Pie sobre pie. Una tarjeta amarilla está bien», opinó Nijhuis, para quien Serdar Gözübüyük hizo bien en no mostrar la roja.

«Ahora Bas vuelve a asumir el papel de estratega que está aquí en representación de la KNVB», dijo Driessen en tono cínico. «He recibido una carta anónima de un árbitro. Dice que la KNVB utiliza a Bas como peón estratégico adelantado en Vandaag Inside. Esto es serio».

Driessen recalcó que no podía leer todo lo que decía la carta. «La he leído muy por encima. Ese árbitro se ha tomado su tiempo, porque son cuatro páginas».

Johan Derksen escuchó el llamativo relato de Driessen y respondió en tono de broma: «En realidad, Bas es un espía».

Nijhuis, presente como invitado en la barra del programa, se echó a reír al escuchar los comentarios de Driessen y Derksen.