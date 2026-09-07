Driessen: «Estos son los hombrecillos más irritantes de los campos neerlandeses»

Valentijn Driessen se mostró muy molesto este domingo con Etienne Vaessen y Wout Weghorst. El dúo se encaró en la segunda mitad del FC Groningen - FC Twente (2-2), con Vaessen cargando tras el partido contra el espigado delantero.

«Puedes creer lo que quieras y celebrar como quieras, pero no lo hagas durante tanto tiempo», dijo Vaessen en RTV Noord sobre la celebración de Weghorst tras su gol en el Euroborg. «Primero se pone a rezar una oración entera, eso que lo haga tranquilamente el domingo. Sí, es domingo, pero esto creo que hay que hacerlo en la iglesia».

«A mí esto me pareció un poco provocador. Marca un buen gol. Reza una oración y vuelve inmediatamente», aconsejó Vaessen a Weghorst, que poco antes del descanso fue el autor del 2-2.

Driessen valora el empate de Weghorst en Groningen. «Un gol muy bonito. Pero también terriblemente irritante otra vez. Estos son los dos tipos más irritantes de los campos neerlandeses», dice el periodista, metiendo también a Vaessen en el debate.

«Y otra vez ese teatro de Weghorst cuando había marcado. Piensas: dios mío, chico. Vuelve sin más y compórtate con normalidad. Pero fue un gol maravilloso», afirma Driessen, por lo que no solo se muestra crítico con la actuación de Weghorst en el norte del país.

Driessen, por cierto, sí entiende que Weghorst se enzarzara con Vaessen en el área del FC Groningen. «El balón estaba suelto. Weghorst también se limitó a volver, después de darle un empujón a Vaessen».

Weghorst marcó por segunda vez esta temporada en la Vriendenloterij Eredivisie. Además, el atacante vio puerta en dos ocasiones con el Twente en competición europea.