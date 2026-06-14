Driessen analiza si Marruecos llegará a la final del Mundial

Valentijn Driessen, jefe de fútbol de De Telegraaf, elogió a Marruecos tras su empate 1-1 ante Brasil en el podcast Kick-Off. Aunque le pareció muy bueno en la primera parte, considera que llegar a la final sería demasiado ambicioso.

«En la primera parte Marruecos jugó muy bien, pero es el primer partido y aún no se puede concluir nada», añade. Driessen quiere ver cómo rinden Ismael Saibari, del PSV, y el resto del equipo en los siguientes encuentros de grupo.

Driessen escuchó al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, afirmar que Marruecos puede ganar el título. «Quizá no considere a los demás equipos; tal vez influyan sus orígenes ugandeses».

«Pero no creo que Marruecos llegue a la final. Sin embargo, es una potencia con la que contaremos los próximos 100 años: produce grandes talentos y cada vez más jugadores de equipo», concluye Driessen, quien valora el nivel de la selección, semifinalista en Catar 2022. «No en vano hay muchísimos talentos marroquíes en la Eredivisie».

Su colega Mike Verweij recuerda que hace años la Ligue 1 empezó a fichar a jóvenes marroquíes, algo que también hacen Surinam y Curazao.

«Pero solo Marruecos ha invertido de forma muy estructurada en la formación de jóvenes», destaca Verweij. «Hay todo tipo de academias de fútbol y eso está dando sus frutos. Es muy bonito de ver. Y la última vez llegaron a semifinales».

Marruecos reanuda el Mundial el sábado ante Escocia, que venció 0-1 a Haití en el debut. El 25 de junio, Haití será el rival del equipo dirigido por Mohamed Ouahbi.