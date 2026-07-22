En la segunda semana de pretemporada, el fichaje de 16 años del Hertha BSC sigue entrenando en solitario. Leverkusen, preocupado por este supertalento, solo le permite sesiones individuales.

Sufre las secuelas de una infección gastrointestinal contraída el lunes, lo que le ha hecho perder cinco kilos en cinco días. Por ello, no puede entrenar con el grupo.

Para evitar lesiones por su debilidad, trabaja con baja intensidad junto a los preparadores físicos, fuera del campo o en el gimnasio. Primero debe recuperar fuerzas antes de mostrar su talento al nuevo entrenador, Carles Martínez. Según Bild, por ahora se limita a tiros y sprints ligeros.

Eichhorn rechazó ofertas del Bayern Múnich y del BVB.

Por eso no viajará al amistoso del sábado contra el Kickers Offenbach, de la Liga Regional, y se espera que se integre al grupo unos días después, a tiempo para llegar en óptimas condiciones al inicio de la temporada y pelear por un lugar en el once. En las negociaciones con el Leverkusen se le prometió ser pieza clave en el centro del campo defensivo del 4-3-3 de Martínez.

La pasada temporada, con el Hertha, había atraído a clubes de primer nivel, pero optó por el proyecto de Leverkusen tras rechazar ofertas de Bayern, BVB, Liverpool y PSG. Para Dortmund y Múnich, la prima de fichaje de diez millones exigida por sus asesores resultó demasiado alta.

Con solo 19 partidos en la 2.ª Bundesliga, fichó con el Bayer hasta 2031, que pagó unos nueve millones de euros por su cláusula.

Estadísticas de Kennet Eichhorn con el primer equipo del Hertha BSC

Partidos disputados 19 Partidos completos (90 min) 2 Goles 2 Asistencias 0 Tarjetas amarillas 7 Tarjetas rojas 1



