Kennet Eichhorn tendrá que aplazar por tiempo indefinido su debut con el Bayer Leverkusen. El gran talento, de 17 años, se incorporó este verano al BayArena, donde ahora se le ha diagnosticado un trastorno metabólico.

«Bayer Leverkusen tendrá que prescindir por el momento de Kennet Eichhorn», escribe el club a través de sus canales oficiales. «Tras una evaluación médica especializada, al nuevo fichaje procedente de Berlín se le ha diagnosticado un trastorno metabólico que requiere tratamiento.»

«A esto le precedieron una carga física excesiva y pérdida de peso, en parte como consecuencia de una enfermedad gastrointestinal. El jugador de 17 años se someterá próximamente, en coordinación con el Bayer, a un tratamiento en un centro médico especializado.»

El director deportivo Simon Rolfes añade: «Después seguirá un programa de rehabilitación. Kennet está al comienzo de lo que esperamos que sea una carrera muy larga al más alto nivel. Vamos a apoyarle de la mejor manera posible.»

«Lo importante en esta fase es que hemos tomado las medidas adecuadas para su recuperación y que Kennet reciba el tiempo y la tranquilidad que necesita para su tratamiento, sin ninguna presión», afirmó Rolfes.

Eichhorn está considerado como uno de los mayores talentos de Alemania. La temporada pasada se convirtió en el jugador más joven, titular más joven y goleador más joven del Hertha BSC en la 2. Bundesliga. Debutó en la segunda jornada de la pasada temporada con 16 años y 14 días ante unos 60.000 espectadores en Berlín, en la 2. Bundesliga.

El centrocampista de perfil defensivo ha disputado hasta la fecha diecinueve partidos al más alto nivel. Este verano protagonizó un gran traspaso al Leverkusen, que pagó nueve millones de euros al Hertha. Eichhorn todavía no había jugado en la pretemporada y ahora ha quedado claro el motivo.