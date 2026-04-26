Drama para Justin Bijlow: el portero se lesiona y abandona el partido contra el Génova

Justin Bijlow fue sustituido el domingo al descanso del partido de la Serie A entre Génova y Como. Se desconoce la gravedad de su problema físico.

Al inicio del segundo tiempo se confirmó que el portero se quedó en el vestuario. Medios italianos hablan de problemas físicos, aunque se desconoce la gravedad.

Para el comentarista deZiggo Sport, Albert Mantingh, fue una sorpresa: «¿En serio?», exclamó al ver a su sustituto, Nicola Leali.

«No puede ser. ¿Se ha vuelto a lesionar Justin Bijlow? Porque parece que Leali va a sustituirlo. El hombre de cristal, que había estado tan bien bajo los palos estas últimas semanas, parece que tiene que abandonar el campo por otra lesión. No puede ser, ¿verdad?», comentó Mantingh.

Las lesiones han perseguido a Bijlow desde el Feyenoord, donde se perdió varios partidos antes de fichar por el Genoa en enero.

Fichó por el Génova en enero y el domingo jugó su decimotercer partido; mantuvo la portería a cero en tres ocasiones.

Al producirse su cambio, el Génova perdía 0-1 ante el Como por gol de Anastasios Douvikas, ex del FC Utrecht. En la segunda parte, con Leali bajo los palos, Assane Diao marcó el 0-2.