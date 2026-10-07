Las declaraciones de Cristiano Ronaldo despertaron un amplio interés en los medios de comunicación internacionales, tras la publicación de un extenso comunicado de más de 2.000 palabras, en el que rompió su silencio sobre la crisis que estalló dentro de la concentración de la selección de Portugal, después de su salida del equipo durante el parón internacional.

Dada la relevancia mundial de la que goza el capitán de Portugal, era natural que el comunicado recibiera una gran atención, pues los medios analizaron los detalles revelados por Ronaldo sobre los entresijos de su desencuentro con el entrenador Jorge Jesús y las promesas que, según él, se le hicieron durante reuniones privadas, antes de que la crisis tomara un rumbo más tenso.

El diario portugués "A Bola" recogió las reacciones de la prensa española, inglesa y francesa.

El "terremoto" de Ronaldo en España

La prensa española puso el foco en lo que el diario "Marca" describió como el "terremoto" que provocaron las declaraciones de Ronaldo, con especial atención a los entresijos revelados por el jugador de 41 años.

El periódico destacó que las promesas relacionadas con la gestión del estado físico de Ronaldo, formuladas por Jorge Jesús durante reuniones privadas en presencia de Simón Cutinho, director deportivo del Al Nassr, contrastaron por completo con lo que ocurrió después ante los medios de comunicación.

"Marca" también se detuvo en una de las mayores sorpresas del comunicado de Ronaldo, consistente en su revelación de que estaba dispuesto a poner fin a su trayectoria internacional tras el Mundial 2026, antes de dar marcha atrás a esa decisión por la insistencia de Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, durante el viaje de regreso desde Estados Unidos.

Inglaterra relata los detalles de la "amarga ruptura"

En Inglaterra, los medios de comunicación abordaron el asunto como una de las señales del fin de una era en la selección portuguesa.

El diario "The Athletic" ofreció un relato detallado de la cronología revelada por Ronaldo, desde el plan original que estipulaba que no participaría ante Noruega y Dinamarca, pasando por la sorprendente decisión de enviarlo a calentar ante Noruega pese a no entrar en el partido, hasta la negativa de Jorge Jesús a comprometerse con la fórmula que, según Ronaldo, se había acordado previamente para aclarar la crisis ante los medios.

Por su parte, "Sky Sports" habló de un "sabor amargo" que dejó la ruptura entre Ronaldo y la selección, pero señaló al mismo tiempo que el jugador no planea retirarse de la selección, sino que manifestó su disposición a someterse a cualquier sanción disciplinaria que la Federación Portuguesa de Fútbol pueda imponerle por abandonar la concentración.

Por su lado, el diario "Daily Mail" calificó el comunicado de Ronaldo como un "comunicado extraño", aludiendo a la "disculpa de ocho puntos" que incluía y que el jugador exigió al entrenador de Portugal, además de su mención a las conversaciones secretas con Jesús y a la comparación que estableció con las leyendas Pelé y Maradona, en un momento en el que su futuro con la selección sigue sin resolverse.

"Drama psicológico" en Francia

El diario francés "L'Équipe", por su parte, optó por describir lo que está ocurriendo como un "drama psicológico" de dimensiones sin precedentes.

El periódico apuntó que la crisis llega en un momento deportivo delicado para Ronaldo, pero se detuvo de forma especial en el momento de la publicación de su comunicado, que llegó pocas horas antes de la despedida de su rival histórico Lionel Messi de la selección de Argentina.

ESPN revela el "ultimátum" de Ronaldo

En Estados Unidos, la cadena "ESPN" elevó el tono del asunto, basándose en sus propias fuentes, y afirmó que Ronaldo lanzó algo parecido a un ultimátum, asegurando que no regresará a la selección portuguesa mientras Jorge Jesús continúe en el cargo de director técnico.

Según la cadena, la ira de Ronaldo aumentó después de que Jesús no cumpliera lo que el jugador aseguró que le había prometido, consistente en ofrecer una aclaración o una disculpa pública durante la rueda de prensa sobre el incidente de ser llamado a calentar ante Noruega sin participar en el partido.

En cambio, el canal catarí "Al Jazeera" se centró en el otro lado del comunicado de Ronaldo, en concreto en su disculpa explícita a la afición y a sus compañeros por abandonar la concentración de forma repentina, admitiendo que la responsabilidad de llevar el brazalete de capitán de la selección añade un mayor peso a cualquier acto que proceda de él.

"C'ego'7": la burla llega a las radios

Los ecos de la crisis no se limitaron a los periódicos y los canales de televisión, pues también la abordaron los programas de radio y los pódcast en España.

En el programa "El Larguero", de la cadena "Cadena SER", los responsables del programa optaron por describir el asunto como "C'ego'7", en una alusión irónica a la soberbia de Ronaldo, en concreto a su mención de Pelé y Maradona en el contexto de la defensa de su estatus y su historia con la selección portuguesa.