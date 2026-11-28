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Una actuación individual histórica da una clara victoria al subcampeón francés, en horas bajas, y un regalo de bienvenida tardío a su nuevo entrenador.

Hay días en los que todo sale bien. Y otros en los que no sale casi nada. En Lens han vivido claramente más días de la segunda categoría en lo que va de la temporada 2026/27: tras acabar segundo la pasada campaña, su trayectoria en la liga ha sido irregular y, en la Champions League, el conjunto del norte de Francia es el que más goles encaja. Todavía se recuerda el desastroso 1-9 en casa ante el Como de hace unas semanas.

Fuera del campo, la situación es tan turbulenta como dentro. Dino Toppmöller tuvo que marcharse antes de cumplir tres meses en el cargo por disputas internas , y su sucesor, Yannick Cahuzac, no llegó a los 60 días. Llegó entonces Didier Digard, que debutó entre semana en la Champions League, pero no pudo frenar la reciente tendencia a la baja ante el RB Leipzig y regresó con una derrota por 3-1 .

El sábado tampoco pintaban bien las cosas para el Racing Club. En Angers, Amine El Ouazzani adelantó dos veces al equipo local frente al Lens (20 y 48). Entre ambos goles, Abdallah Sima había firmado el 1-1 ante su antiguo club (43).

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Nada hacía presagiar entonces que el senegalés haría historia en la Ligue 1 durante la segunda parte. El jugador de 25 años necesitó poco más de un cuarto de hora para convertir el 2-1 en un 2-5. Y a Sima le bastaron cuatro toques: un disparo al segundo palo para el 2-2 (64), un remate raso para el 2-3 (70), otro a corta distancia para el 2-4 (76) y, por último, un cabezazo que estableció el 2-5 definitivo (81).

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Así completó sus cinco goles, algo que, según informó el proveedor de datos Opta, solo había ocurrido una vez más en los últimos 40 años de la Ligue 1. El último en marcar cinco tantos en un partido había sido el brasileño Eduardo, que se desató con el Niza ante el Guingamp en 2014.

¿Qué dijo Abdallah Sima sobre su gran actuación?

«Es algo extraordinario. Yo solo quería marcar goles, pero la forma en que ha sucedido es extraordinaria. Lo recordaré siempre», dijo Sima tras su gran actuación. «Doy las gracias a todos y a mi madre, que siempre ha estado a mi lado. He pedido a todos que firmen el balón y lo guardaré bien. Pero es un balón del equipo, porque solo gracias a ellos he marcado los cinco goles».

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Con 17 puntos en doce partidos, el Lens presenta ahora un balance equilibrado y ha subido a la mitad superior de la tabla. Sima suma seis goles en siete partidos.