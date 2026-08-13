Doué tras la Supercopa de Europa: ahora pensamos en la tercera estrella de la Champions League

Désiré Doué, la estrella del Paris Saint-Germain, considera que es la mentalidad de su equipo la que lo hace invencible, señalando que la temporada empieza ahora, tras la conquista de la Supercopa de Europa.

Doué marcó el gol de la victoria (2-1) ante el Aston Villa, ayer miércoles, para que el Paris Saint-Germain se hiciera con el título de la Supercopa de Europa por segunda vez en su historia.

Al joven futbolista francés se le preguntó, tras el encuentro, qué es lo que hace al Paris Saint-Germain invencible, y respondió: "Es nuestra mentalidad, siempre tenemos ansias de ganar y siempre buscamos estar en lo más alto de la competición".

Y añadió, en declaraciones a la cadena "Canal+", recogidas por el sitio francés "Foot Mercato": "Volvimos a mostrar algo de lo mejor que tenemos, fuimos eficaces y defendimos bien, a pesar de que encajamos ese gol. El Aston Villa es un equipo muy fuerte".

Y prosiguió: "Sabemos que volver de las vacaciones no es fácil; algunos jugadores no empezaron a entrenar hasta hace dos días, y yo personalmente no empecé a entrenar hasta el lunes pasado. Pero es una temporada excepcional".

Y completó sus declaraciones: "Una gran temporada que empieza ahora, y tenemos que buscar ganar el trofeo de campeones el domingo (ante el Lens)".

Sobre la búsqueda del Saint-Germain de conquistar el título de la Champions League por tercera temporada consecutiva, Doué concluyó: "¿Una tercera estrella? Por supuesto que pensamos en ello, porque tenemos la ambición, y nuestro objetivo es ganarlo todo este año".