Dotor, el corazón del Real Madrid Castilla

Si hay un futbolista que encarna los valores que enamoran al Santiago Bernabéu, ese es Carlos Dotor

Si hay un futbolista absolutamente imprescindible para Raúl en el Real Madrid Castilla, ese es Carlos Dotor. En el sistema que emplea el mítico capitán madridista, la posición de Dotor, nexo de unión entre ataque y defensa, se ha vuelto completamente vital. Ahora mismo no se entiende al Castilla sin el dorsal número 8. No se entiende sin su capitán.

Y es que si hay un jugador en ese equipo que engloba los valores y las cualidades que hicieron grande a su entrenador, ese es Dotor. Un futbolista que siempre está el primero para ayudar, que no rehuye nunca el contacto, que siempre da hasta la última gota de sudor en cada partido y que, además de ser un ejemplo de pundonor, tiene un olfato de gol tremendo, más aún teniendo en cuenta que juega de centrocampista, aunque es cierto que comenzó su carrera como mediapunta en el Rayo Majadahonda.

Es algo que ha ido mejorando en las últimas temporadas. Dotor marcó únicamente dos goles en los primeros 27 partidos de la campaña pasada y anotó ocho en los últimos ocho. Y este año lleva seis goles en 15 partidos. Pero ya no son solo cifras, son las sensaciones que deja sobre el campo. Esa capacidad para estar siempre en el lugar y momento en el que su equipo le necesita. Esa intuición que no se puede trabajar, que se tiene o no se tiene, y que posee Dotor.

Es incuestionable para Raúl y para sus compañeros. Líder y capitán por unanimidad del Castilla. En la cantera, es prácticamente imposible encontrar un futbolista que encarne mejor que Dotor los valores que más encandilan al Santiago Bernabéu. Sin ir más lejos, el pasado domingo en Ceuta, el equipo iba ganando 0-2 con doblete de Dotor, pero tuvo que ser sustituido por problemas musculares y el equipo acabó empatando. El capitán se marchó del campo asegurando que de haber continuado, habría logrado el hat-trick. Tiene la confianza por las nubes en estos momentos y no es para menos.

En el club tienen tremendamente valorado a Carlos Dotor tanto en lo personal como en lo profesional. Es un referente y un ejemplo para todos los canteranos. Dentro y fuera del terreno de juego. Y él está absolutamente convencido de que va a llegar donde se lo proponga. El fútbol dirá en el futuro, pero por esfuerzo y dedicación no será. No en el caso de Dotor.