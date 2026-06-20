Dos versiones sobre un fichaje sensacional... ¿Se acerca una estrella de la Premier League al Real Madrid?

El Real Madrid analiza opciones para reforzar su mediocampo este verano, mientras crecen las especulaciones sobre los jugadores que podrían trabajar con José Mourinho.

Tras confirmar a José Mourinho como entrenador, el club ha fichado a Bernardo Silva, Marc Cucurella e Ibrahima Konaté, y podría sumarse Denzel Dumfries.

El periodista italiano Gianluigi Longari asegura que Enzo Fernández ya acordó verbalmente un contrato de cinco años con el club.

Aseguró que el mediocampista del Chelsea es prioridad para el club blanco este verano.

Longari añadió en X que el Chelsea no quiere cederlo, pero podría ceder ante una petición del jugador si llegan ofertas formales.

Eso sí, el club londinense aún no ha recibido oferta oficial y valora al jugador en al menos 120 millones de euros, por su importancia y la duración de su contrato.

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Otra versión

Sin embargo, el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano asegura que el Real Madrid aún no ha elegido a su objetivo en la medular, pese a los rumores sobre Enzo Fernández.

Romano añadió que no hay acuerdo personal entre el jugador y el Madrid ni contactos entre los clubes.

Para Romano, Enzo es solo uno de varios candidatos; hay otras cuatro opciones sobre la mesa, y el proyecto aún se estudia.

Además, el club blanco quiere definir salidas antes de negociar incorporaciones. Pese a la desmentido, Enzo ha manifestado en varias ocasiones su admiración por el Real Madrid y su disposición a fichar por el Santiago Bernabéu.

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