Un exguardameta del Manchester United, el Arsenal y el Aston Villa ha fallecido a los 78 años.

Según el diario británico The Sun, Jimmy Rimmer, exportero del Manchester United y del Aston Villa, ha fallecido a los 78 años, después de contribuir a lo largo de una carrera que se extendió por más de 20 años a que ambos equipos conquistaran el título de la Copa de Europa, una vez cada uno.

Rimmer ayudó a ambos equipos a ganar la Copa de Europa durante su extensa trayectoria, que estuvo marcada por numerosos hitos destacados.

Rimmer, natural de Lancashire, comenzó su carrera en las categorías inferiores del Manchester United, y estuvo en el banquillo durante el triunfo del equipo en la final de la Copa de Europa de 1968 ante el Benfica.

Rimmer pasó 9 años en el Manchester United y fue, durante la mayor parte de ese periodo, el portero suplente de Alex Stepney, antes de fichar por el Arsenal en 1974.

El traspaso de Rimmer al Aston Villa tres años después marcó el inicio de la etapa más exitosa de su carrera, en la que ofreció su mejor nivel con el equipo.

Rimmer disputó 229 partidos de liga con el Aston Villa y participó en todos los encuentros del recorrido del equipo hacia la conquista de la Copa de Europa en 1982, aunque fue sustituido tras apenas 9 minutos de la final ante el Bayern Múnich.

El Aston Villa señaló en un comunicado: «El Aston Villa siente una profunda tristeza tras conocer el fallecimiento de Jimmy Rimmer, campeón de la Copa de Europa, a los 78 años.

Los corazones de todos los miembros del club están con la familia y los amigos de Jimmy en este momento tan difícil».

Alex Stepney, excompañero de Rimmer en el Manchester United, expresó sus condolencias y escribió: «Una noticia muy triste conocer el fallecimiento de Jimmy Rimmer, descansa en paz, y todo mi cariño para la familia de Jimmy».

Stepney había recurrido a las redes sociales tan solo un día antes para revelar que Rimmer no se encontraba en su mejor momento tras haber sufrido una caída, y le envió sus mejores deseos a su antiguo compañero bajo los palos.

Rimmer dejó el Aston Villa en 1983 y pasó tres años en el Swansea City, antes de vivir dos breves etapas con el Hamrun Spartans en Malta y el Luton Town, ambas en 1986.

Rimmer disputó un único partido internacional con la selección de su país, ya que jugó con el combinado inglés en un amistoso ante Italia durante su etapa en el Arsenal.