Quien en estos días es joven y alto, juega al fútbol a un gran nivel, actúa como delantero y además procede de un país escandinavo, difícilmente puede evitar las comparaciones con Erling Haaland. Sobre todo si también le acompañan los goles.

Ambas cosas se cumplen en el caso de Bjarki Gardarsson. En julio, el islandés de 16 años pasó del UMF Stjarnan Gardabær al Borussia Dortmund. Gardarsson ya mide 1,94 metros, por lo que le falta apenas un centímetro para igualar a Haaland. Y su inicio en el BVB fue fabuloso, lo que ya le ha valido en las redes sociales y también en los medios numerosas referencias cruzadas con el exdelantero del Dortmund y superestrella noruega.

Con el U19 del conjunto de Westfalia, a las órdenes del técnico Felix Hirschnagl, Gardarsson arrancó con dos tripletes en sus dos primeros partidos. En la derrota por 3-4 en la Copa ante el Holstein Kiel, sus tres goles tampoco bastaron para ganar, entre otras cosas porque él mismo provocó un tanto en contra. Una semana después, en el estreno liguero frente al Rot-Weiß Oberhausen, el delantero necesitó solo once minutos para firmar un hat-trick perfecto, que ya lucía en el marcador en el minuto 19.

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Bjarki Gardarsson marcó ocho veces en seis partidos con el U19 del BVB

En los cuatro partidos siguientes que disputó después con el BVB, Gardarsson añadió dos tantos más, incluido uno como revulsivo en el 1-1 en Duisburgo. "Bjarki mantiene mucha calma en la definición, esa es la cualidad sobresaliente que tiene. A algunos se les acelera el pulso y sus remates pierden precisión. Bjarki, en cambio, está relajado y tiene esa sangre fría", dijo el entrenador Hirschnagl a Ruhr Nachrichten.

Antes de su traslado a Alemania, el zurdo ya había debutado con el primer equipo del Stjarnan en la Besta deild, la máxima categoría del fútbol islandés. Con 16 años, tres meses y seis días en aquel momento, fue el decimoquinto jugador más joven en haber sido utilizado alguna vez en ese nivel.

También en los equipos juveniles de la selección de Islandia, Gardarsson ya demostró puntería. En 18 partidos entre la sub-15 y la sub-17 marcó diez goles. Hace apenas unos días firmó además un triplete en la fase de clasificación para la Eurocopa sub-17. Así que la sinusitis que a principios de septiembre le costó un partido aparentemente no tuvo grandes efectos en la racha de Gardarsson.

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¿Cuáles son las fortalezas de Bjarki Gardarsson, talento del BVB?

El BVB lo presentó en su fichaje como un delantero centro cuyas fortalezas son su "presencia física, ambidestreza y cualidades a balón parado". Thomas Broich, director del centro de formación, dijo: "Bjarki es un delantero con presencia física, directo y con un buen olfato para el área. Lo seguimos desde hace tiempo y estamos muy contentos de que se haya decidido por el BVB".

Que así es lo documentó el propio Gardarsson en su canal de Instagram, donde publicó imágenes de visitas al estadio Signal Iduna Park. Ya en abril de 2025 estuvo en Dortmund para conocer de primera mano las circunstancias del club. Gardarsson también estuvo en el FC Copenhague y en el Red Bull Salzburgo, donde realizó entrenamientos de prueba, y además el PSV Eindhoven y el Nordsjælland también habrían mostrado interés. Pero quienes recibieron el sí fueron los de Westfalia.

Desde luego, eso no sorprendió. Al fin y al cabo, el BVB goza de una excelente reputación en toda Europa en este segmento juvenil y en los últimos años ha demostrado en innumerables ocasiones que puede formar a jóvenes talentos hasta convertirlos en futbolistas profesionales hechos y derechos. Que la idea ideal contemple todavía algo más, concretamente un futuro con el primer equipo del Dortmund, forma parte siempre de la fantasía de los responsables cuando se trata del fichaje desde el extranjero de un jugador de esta edad.

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El agente de Bjarki Gardarsson es una leyenda del Schalke 04, rival del BVB

Sin embargo, últimamente esto ha sucedido con muy poca frecuencia, aunque en la actualidad futbolistas como Samuele Inacio, Luca Reggiani y Filippo Mane sirven como ejemplos positivos. Por un lado, naturalmente, eso se debe a la ya de por sí altísima calidad que existe en la plantilla profesional del BVB. Para hacerse realmente un hueco allí hace falta un talento extraordinario, algo que solo muy pocos poseen.

Por otro lado, para los delanteros es especialmente difícil abrirse paso en la línea de atacantes del primer equipo. Youssoufa Moukoko, Bradley Fink o Julian Rijkhoff pueden dar fe de ello. Así que para que Gardarsson llegue a ser el Haaland islandés todavía queda un camino extremadamente largo.

Eso también lo sabe Ebbe Sand. La leyenda atacante del Schalke 04, rival del BVB, es el agente de Gardarsson. El danés dijo sobre su pupilo a Bild: "Gardarsson es un chico estupendo con una actitud fantástica. Sabe dónde está la portería y tiene un potencial enorme. Pero el muchacho solo tiene 16 años y todavía puede mejorar en muchos aspectos, por ejemplo en la ganancia de masa muscular. ¡Simplemente dadle tiempo!"

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Bjarki Gardarsson llegó a marcar 31 goles en 14 partidos

En sus actuaciones hasta ahora, Gardarsson, que hace dos años marcó 31 goles en 14 partidos en el fútbol base de Islandia, ha subrayado que los elogios hacia él no llegan por casualidad. Además de su instinto en el área, también convenció por su capacidad para aguantar balones como delantero de apoyo. "Tiene buen olfato, pero además hace jugar bien a sus compañeros y ofrece desmarques al espacio", dijo Hirschnagl.

Eso se debe a que Gardarsson, cuyo padre Gardar Johannsson disputó en total 16 partidos oficiales con el entonces club de la Segunda División Hansa Rostock en la temporada 2009/10, no está limitado exclusivamente a la posición de delantero centro. En su país y también en las selecciones juveniles actuó de vez en cuando en las bandas ofensivas.

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¿A qué jugador se parece Bjarki Gardarsson?

A pesar de su estatura, Gardarsson puede driblar bien en espacios reducidos, tiene velocidad y técnica, y combina esas cualidades en movimientos ágiles. Junto con su imponente físico, su remate decidido y su presencia en zonas de peligro, al ver jugar a Gardarsson viene antes a la mente Nick Woltemade.

Pero ya sea Woltemade o Haaland, solo en un futuro lejano se verá hasta dónde puede llegar con él y con el BVB. Quizá el segundo nombre de Gardarsson, Hrafn, sea un buen presagio. En islandés significa "cuervo", y estos son bien conocidos por su inteligencia y su capacidad para adaptarse a distintos entornos. En cualquier caso, el inicio de Gardarsson en Dortmund, a unos 2200 kilómetros en línea recta de su tierra, ha sido más que exitoso.

Ficha de Bjarki Gardarsson, talento del BVB