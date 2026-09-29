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ghana-team photo-20260627(C)Getty Images
Abobakr El Mokadem
Traducido por

Dos sonoras derrotas de Nigeria y Ghana ante Guinea-Bisáu y Gambia

Guinea-Bissau vs Nigeria
Guinea-Bissau
Nigeria
Africa Cup of Nations Qualification
Ghana vs Gambia
Ghana
Gambia
Guinea-Bisáu
Nigeria
Ghana
Gambia

En las eliminatorias de la Copa Africana de Naciones

La selección de Nigeria sufrió una dura derrota ante su anfitriona Guinea-Bisáu por tres goles a cero, en el partido que las enfrentó este martes, dentro de las eliminatorias de la Copa Africana de Naciones 2027.

Los goles de los locales fueron obra de Francolino (min. 15), Mama Baldé (min. 66) y Álvaro Djaló (90+5).

Guinea-Bisáu elevó su cuenta a 6 puntos en lo más alto del grupo, mientras que Nigeria se quedó estancada en 3 puntos en la segunda plaza, en tanto que Tanzania y Madagascar ocupan el tercer y cuarto puesto con un punto cada una.

En otro partido, la selección de Ghana encajó una amarga derrota por cuatro goles a dos ante su invitada, la selección de Gambia, dentro de las mismas eliminatorias.

Los cuatro goles de Gambia los marcaron Mohammed Badamosi (37, de penalti), Omar Colley (42) y Ebrima Colley (68, 90+1).

Los dos goles de Ghana los anotaron Ernest Nuamah (27, de penalti) y Felix Afena-Gyan (33).

Con ese resultado, Gambia se colocó en lo más alto del grupo con 6 puntos, seguida de Costa de Marfil con 3 puntos y luego Somalia y Ghana sin puntos.

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