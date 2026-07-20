Dos selecciones árabes cierran la clasificación... La FIFA publica la clasificación definitiva de las selecciones del Mundial

España ganó su segunda Copa del Mundo al vencer 1-0 a Argentina en la final de ayer, que llegó a la prórroga.
El torneo, celebrado en Estados Unidos, Canadá y México, contó con 48 selecciones por primera vez.
Inglaterra quedó tercera tras vencer 6-4 a Francia.
La web oficial de la FIFA publicó la lista de las 48 selecciones por orden de clasificación. Para los equipos eliminados en la misma fase, el ranking se determina así:
– El número total de puntos obtenidos en todos los partidos (los que se definen en penaltis cuentan como empate).
- Diferencia de goles en todos los partidos
- El número de goles marcados en todos los partidos
Si aún hay empate, los equipos comparten la misma posición.
La clasificación final quedó así:
1. España
2. Argentina
3. Inglaterra
4. Francia
5. Noruega
6. Bélgica
7. Marruecos
7- Suiza
9. México
10. Colombia
11. Brasil
12- Estados Unidos
13. Portugal
14. Canadá
15- Egipto
16- Paraguay
17- Países Bajos
18- Alemania
19- Costa de Marfil
20. Croacia
21- Japón
22. Australia
23- República Democrática del Congo
24. Ghana
25- Ecuador
25- Sudáfrica
27- Suecia
28. Austria
29- Bosnia y Herzegovina
30- Argelia
31- Senegal
32- Cabo Verde
33- Irán
34- Corea del Sur
35- Turquía
36- Escocia
37- Uruguay
38. Arabia Saudí
39- República Checa
40- Nueva Zelanda
41- Catar
42. Curaçao
43- Panamá
44- Jordania
45- Haití
46- Uzbekistán
47- Túnez
48- Irak