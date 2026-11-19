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Pese al interés de Estados Unidos y a las lucrativas ofertas de Arabia Saudí, Pep Guardiola mantiene firme su plan de tomarse un año de descanso tras dejar el Manchester City.

Según informa Telegraph, Guardiola rechazará cualquier intento de la federación estadounidense de contratarlo para suceder al exseleccionador Mauricio Pochettino, que se marchó al Manchester United .

En esa línea van también las recientes declaraciones de Josep Maria Orobitg, representante de Guardiola. «Pep iniciará oficialmente conversaciones sobre su futuro antes del comienzo de la próxima temporada, y esta es, por ahora, una decisión definitiva», afirmó Orobitg a la cadena de televisión saudí Al-Riyadiya, al insistir en que el prestigioso técnico español quiere tomarse el descanso que tenía previsto.

Ni siquiera las lucrativas ofertas de Arabia Saudí cambiarían sus planes: «En los últimos días hemos recibido ofertas de Arabia Saudí a través de intermediarios, pero Guardiola las rechaza todas», añadió Orobitg, sin precisar los nombres de los clubes interesados.

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Pep Guardiola estuvo a punto de asumir el mando de Italia

Guardiola dejó el Manchester City al término de la pasada temporada, después de diez años. Ya había anunciado que quería tomarse un descanso como entrenador, pero poco después estuvo a punto de asumir el puesto, entonces vacante, de seleccionador de Italia .

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«Fuimos a Barcelona para reunirnos con él, almorzamos juntos y hablamos durante todo un día. Le atraía mucho. Estuvo muy cerca de aceptar. Incluso había empezado a escribir alineaciones en hojas de papel», reveló en agosto al Corriere della Sera la leyenda italiana Paolo Maldini. El exjugador, de 58 años, había sido director técnico de la selección italiana durante un breve periodo en verano, pero dimitió tras poco más de dos semanas en el cargo.

Getty Images

Cuando Pochettino dejó recientemente su puesto como seleccionador de Estados Unidos para suceder al destituido Michael Carrick en el Manchester United, Guardiola también apareció enseguida entre los principales candidatos . Según Telegraph, el técnico de 55 años estaba dispuesto a considerar el puesto, pero optó por tomarse el descanso previsto.

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¿Qué selecciones le gustaría dirigir a Pep Guardiola?

Así pues, Estados Unidos tendrá que buscar por otra parte al sucesor de Pochettino. De cara al futuro, se dice que hay otras dos selecciones que atraen especialmente a Guardiola: Brasil e Inglaterra.

Sin embargo, Thomas Tuchel, actual seleccionador de Inglaterra, tiene una posición muy sólida en el país donde Guardiola trabajó durante diez años. El alemán recibe críticas de forma recurrente y fue especialmente cuestionado por sus decisiones en la semifinal del Mundial contra Argentina, que Inglaterra perdió después de ir por delante en el marcador . Aun así, llevó a los Three Lions al tercer puesto, su mejor resultado en un Mundial desde el título de 1966, y recientemente dio un golpe sobre la mesa con la victoria por 3-2 ante España, campeona del mundo, en la Nations League .

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Es decir, no hay indicios de una salida anticipada de Tuchel, cuyo contrato se extiende hasta después de la Eurocopa 2028, que Inglaterra disputará en casa . Por tanto, si Guardiola vuelve a entrenar en 2027, el puesto de seleccionador inglés todavía no estaría disponible para él.

¿Y Brasil? Según se dice, a Guardiola le resultaría especialmente atractivo dirigir a la selección con más títulos mundiales y devolverla a los grandes éxitos del pasado. Cuando la Selecao buscó un nuevo entrenador en la primavera de 2025, tras el despido de Dorival Junior, Guardiola, que entonces aún tenía contrato con el City, figuró entre los candidatos.

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Carlo Ancelotti, cuestionado en Brasil: «Haz las maletas»

Finalmente, el puesto fue para otro gran nombre, Carlo Ancelotti, aunque el italiano no cuenta con el respaldo unánime en Brasil. La selección sudamericana cayó prematuramente en los octavos de final del Mundial ante Noruega (1-2) y, hace poco, volvieron a multiplicarse las críticas tras una actuación decepcionante en la derrota por 2-3 ante Japón en un amistoso .

«¡Ancelotti, ya basta! ¡Haz las maletas y vete! ¡No aguantamos más!», escribió en Instagram el legendario delantero brasileño Romario . «Ya hemos hecho bastante el ridículo y no podemos arriesgarnos a tirar por la borda otro Mundial».

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Sin embargo, pese a las duras críticas, los hechos no apuntan a una salida inminente de Ancelotti. Rodrigo Caetano, director general de la CBF y responsable de la selección, garantizó la continuidad del técnico de 67 años tras la eliminación en octavos de final del Mundial. Ancelotti había renovado en mayo, poco antes del torneo, su lucrativo contrato hasta después del Mundial de 2030. Despedirlo, por tanto, le saldría muy caro a la federación brasileña.