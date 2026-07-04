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FBL-WC-2026-MATCH88-AUS-EGYAFP
Loai Mohamed

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Dos posibilidades... ¿Cuándo se enfrentarán Egipto y Marruecos en el Mundial 2026?

Argentina vs Egipto
Argentina
Egipto
World Cup
Canadá vs Marruecos
Canadá
Marruecos
Argentina
Egipto
EE. UU.
Canadá
Marruecos

Las dos selecciones árabes siguen caminos diferentes

Egipto y Marruecos son los únicos representantes árabes y africanos en los octavos de final del Mundial 2026. ¿Cuándo podrían enfrentarse?

Marruecos terminó segunda del grupo C y eliminó a Países Bajos en octavos por penaltis.

Egipto repitió el patrón: segundo del grupo 7 y victoria desde los once metros ante Australia en octavos.

Los Leones del Atlas jugarán hoy contra Canadá, y los Faraones lo harán ante Argentina el martes.

Rutas separadas

Como avanzan por ramas distintas, el clásico árabe solo sería posible en la final del 19 de julio o en el partido por el tercer puesto, si ambos pierden en semifinales.

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El camino de Marruecos

Marruecos está en el primer cuadro, junto a Francia, España y Portugal.

En esta llave, Marruecos juega contra Canadá y Francia ante Paraguay; los ganadores se cruzarán en cuartos.

En la otra llave jugarán España-Portugal y Estados Unidos-Bélgica, con los ganadores avanzando a cuartos.

Los ganadores de ambos duelos se cruzarán en semifinales.

El camino de Egipto

En el segundo cuadro, donde está Egipto, aparecen Argentina, Brasil e Inglaterra.

Primero jugarán Brasil vs. Noruega y México vs. Inglaterra, y los ganadores avanzarán a cuartos de final.

Egipto se medirá a Argentina y Colombia a Suiza, con los ganadores avanzando a cuartos.

Los ganadores de esos duelos avanzarán a semifinales.

Consulta el calendario de octavos de final del Mundial 2026.

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