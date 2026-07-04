Egipto y Marruecos son los únicos representantes árabes y africanos en los octavos de final del Mundial 2026. ¿Cuándo podrían enfrentarse?

Marruecos terminó segunda del grupo C y eliminó a Países Bajos en octavos por penaltis.

Egipto repitió el patrón: segundo del grupo 7 y victoria desde los once metros ante Australia en octavos.

Los Leones del Atlas jugarán hoy contra Canadá, y los Faraones lo harán ante Argentina el martes.

Rutas separadas

Como avanzan por ramas distintas, el clásico árabe solo sería posible en la final del 19 de julio o en el partido por el tercer puesto, si ambos pierden en semifinales.

El camino de Marruecos

Marruecos está en el primer cuadro, junto a Francia, España y Portugal.

En esta llave, Marruecos juega contra Canadá y Francia ante Paraguay; los ganadores se cruzarán en cuartos.

En la otra llave jugarán España-Portugal y Estados Unidos-Bélgica, con los ganadores avanzando a cuartos.

Los ganadores de ambos duelos se cruzarán en semifinales.

El camino de Egipto

En el segundo cuadro, donde está Egipto, aparecen Argentina, Brasil e Inglaterra.

Primero jugarán Brasil vs. Noruega y México vs. Inglaterra, y los ganadores avanzarán a cuartos de final.

Egipto se medirá a Argentina y Colombia a Suiza, con los ganadores avanzando a cuartos.

Los ganadores de esos duelos avanzarán a semifinales.

Consulta el calendario de octavos de final del Mundial 2026.