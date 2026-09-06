El delantero egipcio Hamza Abdelkerim apareció con dos camisetas que llevaban números diferentes en el Barcelona, en un hecho llamativo que despertó la atención, después de que su nombre fuera incluido en la lista del primer equipo con el número 29, antes de aparecer posteriormente en la lista del Barcelona Athletic con la camiseta número 19.

Según las listas anunciadas por el Barcelona, el nombre de Hamza Abdelkerim apareció en la lista del primer equipo con la camiseta número 29, mientras que el delantero egipcio portó el número 19 en la lista del filial, lo que refleja su vinculación a las listas de ambos equipos al mismo tiempo.

Hamza se había unido al Barcelona durante el pasado mercado de invierno en calidad de cedido, antes de que el club catalán decidiera moverse para ficharlo de forma definitiva, tras el nivel que mostró con el equipo.

El delantero egipcio acaparó las miradas durante el último periodo, después de sumarse de forma sorpresiva a la lista de la selección de Egipto que participa en la Copa del Mundo 2026, antes de optar por continuar trabajando sin tomarse un periodo de descanso e incorporarse de forma anticipada a la pretemporada del Barcelona bajo la dirección de Hansi Flick.

Hamza ofreció un nivel destacado durante la pretemporada, encabezando la lista de goleadores del Barcelona, con lo que mantuvo su lugar en los planes de Flick y consiguió la oportunidad de debutar en la Liga española durante el enfrentamiento ante el Rayo Vallecano en la última jornada.

Y pese a las especulaciones sobre la posibilidad de su regreso al filial tras el fichaje por parte del Barcelona de Gabriel Jesus, delantero del Arsenal, Flick se aferró al delantero egipcio y lo mantuvo en la lista del equipo para el enfrentamiento ante el Valencia, este domingo, con lo que Abdelkerim continúa apareciendo en los planes del primer equipo pese a que su nombre también está vinculado a la lista del Barcelona Athletic.