El neerlandés Marino Pusic, nuevo director técnico del Al-Ahli, ha definido los detalles de su primera aparición en la Liga Roshn saudí, con el inicio de la nueva temporada futbolística 2026-2027.
Pusic dirigirá al Al-Ahli cuando se enfrente al Al-Diriyah, hoy jueves, en el estadio Al-Awwal Park de la capital saudí Riad, en la primera jornada de la Liga Roshn.
El diario saudí "Arriyadiyah" afirmó que Pusic ha decidido apostar por el guardameta Abdulrahman Al-Sanbi como titular, para suplir la ausencia del senegalés Édouard Mendy.
Mendy está ausente del Al-Ahli desde el Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, debido a la lesión que sufrió en aquel momento.
Asimismo, el entrenador neerlandés decidió confiar en el extremo portugués Francisco Trincão, procedente del Sporting de Lisboa, y en el armenio Eduard Spertsyan, llegado del Krasnodar ruso, en el once titular.
Trincão suplirá a la estrella argelina Riyad Mahrez, mientras que Spertsyan jugará en lugar del marfileño Franck Kessié, tras la salida de ambas estrellas de las filas del Al-Ahli durante el mercado veraniego en curso.
En cambio, estará ausente del "Al-Raqi" su centrocampista francés Enzo Millot, del cual el Al-Ahli desea desprenderse durante el mercado veraniego en curso.
El Al-Ahli busca comenzar la liga saudí con fuerza, con el fin de recuperar el título que le falta en sus vitrinas desde su última consagración en 2016.