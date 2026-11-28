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La situación de la plantilla del Bayern de Múnich se complica: Lennart Karl y Konrad Laimer tuvieron que ser sustituidos con molestias en el 0-0 ante el Hamburgo.

Tras una actuación muy floja hasta ese momento , Karl indicó al comienzo de la segunda parte que tenía problemas en la cadera. Laimer le sustituyó en el minuto 52 y pasó a ocupar la banda derecha. Sin embargo, Laimer también sintió dolor de repente en los últimos minutos. En el 87 abandonó el campo cojeando y Nathaniel Brown entró en su lugar.

Por ahora no hay diagnóstico para ninguno de los dos. Si Karl y Laimer finalmente causan baja, engrosarán una enfermería en la que ya hay varios jugadores importantes.

El capitán y portero titular Manuel Neuer no regresará de su lesión en el pie hasta el inicio de la segunda vuelta como pronto. Ismael Saibari (rotura de la sindesmosis) probablemente estará de baja hasta febrero y Harry Kane (rotura de la sindesmosis), hasta marzo. Jamal Musiala sufrió una nueva rotura de fibras musculares tras su regreso. Se espera que esté de baja entre cuatro y seis semanas.

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Al menos Serge Gnabry (lesión muscular) y Alphonso Davies (rotura de fibras musculares) volvieron el viernes a entrenarse con el equipo. Podrían estar disponibles pronto. Joshua Kimmich, por su parte, se perderá por sanción los próximos partidos de la Bundesliga tras su innecesaria tarjeta roja ante el Hamburgo .