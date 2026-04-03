Dos jugadores del Barcelona podrían ser sancionados ante el Atlético de Madrid

El Barcelona afronta un doble reto en su esperado partido de mañana sábado contra el Atlético de Madrid, en la 30.ª jornada de La Liga, en el estadio «Río Metropolitano» de la capital española.

El Barça tendrá una cita con el derbi catalán contra el Espanyol el próximo 11 de abril, en el marco de la jornada 31 de la Liga.

Leer también

El Real Madrid no es el Atalanta... Kane da la voz de alarma en Múnich

A Neymar le espera una larga sanción tras insultar al árbitro y a las mujeres

Europa y el racismo: Inglaterra destaca en la lucha... Y Yamal sufre la debilidad de Vinícius

En este sentido, según informan medios españoles, los jugadores del Barça, Marc Bernat y Jules Koundé, se enfrentan a una posible sanción para el partido contra el Espanyol si reciben una tarjeta amarilla contra el Atlético de Madrid.

El Barça ya cuenta con varias bajas por lesión y busca evitar cualquier nueva merma numérica, ahora que la temporada entra en su fase decisiva.

El equipo catalán lidera actualmente la clasificación de La Liga con 73 puntos, a cuatro puntos del segundo clasificado, el Real Madrid, mientras que el Atlético ocupa la cuarta posición con 57 puntos.