Dos incidentes similares y un final distinto: ¿fue Vinicius víctima de una injusticia en LaLiga?

El estadio de Mestalla fue testigo, en enero de 2025, de una acción en la que Stole Dimitrievski tiró del pelo a Vinicius Junior por detrás, pero el portero no fue expulsado pese a tener ya una tarjeta amarilla, mientras que el astro brasileño recibió la tarjeta roja directa por su reacción.

Y casi dos años después, Vinicius se vio expulsado con tarjeta roja por tirar del pelo a un rival, lo que ha reavivado las preguntas sobre la diferencia de criterio arbitral en dos acciones similares.

Según el diario español "Marca", la primera acción se remonta al partido entre el Valencia y el Real Madrid, cuando el resultado del encuentro seguía abierto y la tensión había alcanzado su punto máximo, con Vinicius reclamando una falta dentro del área antes de caer sobre el césped.

Dimitrievski se acercó a él por detrás y le tiró de las trenzas, por lo que el jugador brasileño respondió empujando al portero, que cayó a su vez sobre el césped.

Tirón de pelo sin sanción

No tardó mucho en estallar una trifulca entre los jugadores de ambos equipos, ya que los futbolistas de los dos bandos protestaron, lo que llevó al árbitro del encuentro, César Soto Grado, a intervenir y a mostrar en un primer momento la tarjeta amarilla a los jugadores.

Pero el árbitro asistente de vídeo lo llamó para revisar la reacción de Vinicius y, tras acudir a la pantalla, el colegiado cambió su decisión y mostró la tarjeta roja directa al jugador del Real Madrid, mientras que Dimitrievski, que ya estaba amenazado con la expulsión, no recibió una segunda tarjeta amarilla por el tirón de pelo que precedió a la reacción del jugador brasileño.

La expulsión aumentó la tensión, ya que Vinicius protestó con dureza y se encaró con Soto Grado, lo que obligó a Antonio Rüdiger y a miembros del cuerpo técnico a sujetarlo para evitar que la situación fuera a mayores y a acompañarlo hacia el vestuario.

Tras el partido, Carlo Ancelotti cuestionó la decisión arbitral y aseguró que la acción se podría haber resuelto con una tarjeta amarilla para cada jugador.

Por su parte, Vinicius se disculpó por su reacción a través de las redes sociales y también dio las gracias a sus compañeros por el esfuerzo que realizaron para lograr la victoria.

Y en el partido entre el Real Madrid y el Villarreal disputado ayer por la noche, la escena se repitió con una decisión arbitral distinta, después de que Vinicius creyera que había marcado el segundo gol de su equipo, antes de que su alegría se convirtiera en desconcierto a raíz de que el árbitro asistente de vídeo, Isidro Díaz de Mera, llamara al colegiado para revisar una acción previa al gol.

Las repeticiones televisivas mostraron que el jugador brasileño tiró del pelo de Nathan Salibá sin que ambos futbolistas estuvieran disputando el balón, por lo que el árbitro decidió anular el gol y expulsar al jugador del Real Madrid con tarjeta roja directa.

Vinicius protestó la decisión y sus compañeros tuvieron que contenerlo antes de que abandonara el terreno de juego, y Rüdiger se encargó de nuevo de esa labor.