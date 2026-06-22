Tras dos horas y 12 minutos de pausa por tormenta eléctrica, Francia e Irak reanudaron el partido de la segunda jornada del Mundial 2026 en Filadelfia.

Los organizadores retrasaron el inicio del segundo tiempo y evacuaron las gradas por seguridad, pero reanudaron el juego tras mejorar las condiciones.

El inicio de la crisis

En los últimos minutos del primer tiempo, lluvia y viento intenso obligaron a los organizadores a emitir alertas por una tormenta eléctrica cercana al estadio.

Al terminar la primera parte, el comité organizador amplió el descanso a 30 minutos por las condiciones climáticas.

Se ordenó la evacuación de las gradas para garantizar la seguridad de los aficionados.

Las autoridades pidieron a los aficionados que abandonaran las gradas y se dirigieran a zonas seguras dentro y fuera del estadio, según los protocolos de seguridad.

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Los altavoces del estadio anunciaron que el encuentro se reanudaría solo tras el paso de la tormenta, y el personal de seguridad monitorizó la evolución del tiempo.

No es la primera vez que el clima suspende partidos en Estados Unidos: la última Copa Mundial de Clubes ya registró retrasos por tormentas.