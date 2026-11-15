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La selección de Inglaterra ofreció uno de sus mejores partidos bajo la dirección del técnico Thomas Tuchel, después de imponer un dominio casi total en el duelo ante España, campeona del mundo, en la sexta y última jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de Europa, en el estadio Metropolitano, antes de que la situación diera un vuelco tras pasar aproximadamente un cuarto de hora de la segunda mitad.

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La selección inglesa entró en la segunda parte con ventaja de un gol a cero, obra de su capitán Harry Kane desde el punto de penalti en el minuto 45, después de ser derribado dentro del área por Pau Cubarsí, pero el seleccionador de España, Luis de la Fuente, decidió hacer tres cambios de golpe al inicio de la segunda mitad del encuentro.

Pau Cubarsí, Fabián Ruiz y Mikel Merino abandonaron el terreno de juego para dar entrada en su lugar a Dean Huijsen, Pedri y Fermín López, en un intento del técnico español por recuperar el control del centro del campo y mejorar el rendimiento de su equipo, que había sufrido ante la presión inglesa durante la primera parte.

Sin embargo, los cambios no otorgaron a los locales la calma deseada, después de que Inglaterra los sorprendiera con una presión feroz desde los primeros minutos de la segunda parte y continuara avanzando hacia adelante en lugar de replegarse para conservar su gol, logrando duplicar el resultado en apenas cuatro minutos.

El segundo gol llegó en el minuto 53, después de que Declan Rice ejecutara un córner preciso al que remató Ezri Konsa sin marca dentro del área, enviando el balón a la red de cabeza y reforzando la ventaja de la selección inglesa con un segundo gol que trastocó los cálculos de la selección española.

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Los ingleses no concedieron a su rival un respiro, pues volvieron a amenazar pronto la portería local aprovechando los espacios a la espalda de la defensa en un rápido contragolpe, durante el cual el balón llegó a Jude Bellingham, que lo cedió con inteligencia a Ben White, quien se había incorporado, para que este último lo alojara en la red en el minuto 57, anotando el tercer gol de Inglaterra.

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Y cuando el partido parecía encaminarse hacia un dominio inglés absoluto, la emoción regresó de nuevo en el minuto 63, apenas 10 minutos después del gol de Konsa, cuando Jarell Quansah se demoró al pasar el balón, lo que permitió a Lamine Yamal arrebatárselo y arrancar con él dentro del área, antes de ser derribado por Elliot Anderson, por lo que el árbitro señaló penalti a favor de la selección española con expulsión del jugador del Manchester City.

Mikel Oyarzabal se encargó de ejecutar el penalti en el minuto 65 y logró alojar el balón en la red, reduciendo la diferencia a dos goles y devolviendo la esperanza a la selección española en el candente duelo disputado en su terreno y en medio de su afición.

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Así, diez minutos de la segunda parte se convirtieron en un capítulo apasionante del encuentro, después de que Inglaterra anotara dos goles consecutivos en los minutos 53 y 57, antes de que España respondiera con el gol de Oyarzabal desde el punto de penalti tras la expulsión de Anderson en el minuto 63, incendiando los minutos restantes en medio de los intentos de los locales por reengancharse al marcador.

La emoción no se detuvo ahí, ya que el quinto suplente de España, Nico Williams, logró marcar el segundo gol de la Roja en el minuto 75 tras un rápido ataque que llegó a Yamal, quien lo cedió de primeras al astro del Athletic Club para reducir la diferencia a un solo gol.