Paul Scholes, exestrella del Manchester United, criticó la estrategia del Chelsea en el mercado de fichajes de verano, al considerar que los Blues han pasado de una dependencia excesiva de los jugadores jóvenes a la contratación de elementos veteranos que quizá no dispongan de minutos suficientes.

Las declaraciones de Scholes llegan en un momento en el que el Chelsea busca cambiar de rumbo tras una temporada turbulenta que terminó con el fracaso de clasificarse para las competiciones europeas.

En lugar de seguir incorporando talentos de Europa y Sudamérica, el club se ha centrado en jugadores con experiencia en la Premier League, siendo Morgan Rogers y Maxence Lacroix los ejemplos más destacados de esta orientación.

Alonso, que ocupa el cargo de director técnico y no solo de entrenador, ha obtenido una mayor influencia en los asuntos de las contrataciones y las salidas. Tras el fracaso del club en el fichaje de Granit Xhaka, el técnico español tuvo un papel principal en la incorporación de Danny Welbeck y Jordan Henderson, con el objetivo de reforzar el liderazgo dentro del vestuario, especialmente desde la marcha de Thiago Silva.

El sitio Metro recogió las dudas de Scholes sobre el impacto de ambos fichajes si no juegan con regularidad, cuando dijo durante el programa «The Overlap»: «Siento que el Chelsea ha pasado de un extremo a otro. Tenéis un grupo de jugadores de 21 años, y lo que hacía falta era añadir elementos de 28 o 29 años, pero habéis fichado a jugadores que se acercan a los 37 o 38 años».

Y añadió: «Entiendo el fichaje de Xhaka, sigue siendo un buen jugador y estuvo magnífico en el Mundial. En cuanto a Welbeck y Henderson, su mayor impacto estará en los entrenamientos, porque no van a jugar todo el tiempo, especialmente Henderson. Y si el Chelsea tiene dinero (para malgastarlo) de esta manera, es asunto suyo».

Carragher entra en escena

Scholes recibió el apoyo de Jamie Carragher, quien se mostró especialmente sorprendido por el fichaje de Henderson, su excompañero en el Liverpool, de 36 años, quien desde su marcha de Anfield ha vivido experiencias cortas con el Al-Ettifaq saudí, el Ajax y el Brentford.

Carragher afirmó que el fichaje de Lacroix, procedente del Crystal Palace, tenía sentido, dado que el Chelsea cuenta con un gran número de defensas jóvenes, pero se preguntó hasta qué punto Henderson y Welbeck podrán resolver los problemas del equipo dentro del campo, entre ellos la gran cantidad de tarjetas rojas y la pérdida de ventajas.

El Chelsea registró la temporada pasada un récord del club al recibir ocho tarjetas rojas, además de desperdiciar su ventaja en varios partidos.

Y añadió Carragher: «Aportarán algo fuera del campo, pero el Chelsea necesita experiencia dentro del campo. Puede que jueguen los últimos 10 o 15 minutos para ayudar a mantener los resultados, pero contar con un jugador de 28 o 29 años, como Youri Tielemans, habría sido más útil».

Carragher consideró que el fichaje del jugador del Crystal Palace es más valioso que la contratación de Henderson, porque el Chelsea necesita experiencia dentro de los partidos, y no solo dentro del vestuario.

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