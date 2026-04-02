Dos fichajes imprescindibles... El Real Madrid establece sus prioridades para el mercado de verano

La directiva del Real Madrid ha establecido claramente sus prioridades para reforzar la plantilla durante el próximo mercado de fichajes de verano, según un informe de la prensa española.

El Real Madrid está barajando actualmente los nombres de los jugadores que tiene en el punto de mira para cerrar su fichaje de forma definitiva antes de que termine la temporada actual, según el diario madrileño «AS».

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Pero el club blanco también sigue de cerca el Mundial, en busca de cualquier sorpresa o talento destacado que pueda surgir en la competición.

«AS» añade que el Merengue ha fijado dos fichajes como prioridades para el verano, ya que busca fichar principalmente a un central y a un centrocampista.

Según el diario, el club blanco busca un centrocampista con visión de juego y capacidad de liderazgo en el campo, además de un central con excelentes cualidades para reforzar la zaga, especialmente ante el bajón defensivo de esta temporada.