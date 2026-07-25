El Bayern de Múnich sigue confiando en la continuidad de Michael Olise en sus filas, pese a los informes que vincularon al jugador con un traspaso al Real Madrid durante el actual mercado de fichajes de verano.

En este sentido, el periodista alemán de la cadena "Sky Sport" Florian Plettenberg señaló que la directiva del Bayern se apoya en dos factores principales que confirman la permanencia del jugador y la ausencia de intención de que se marche este verano.

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Plettenberg explicó que el primer factor reside en las garantías del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, a la directiva del Bayern —al margen del comunicado oficial del club blanco— de que no busca la contratación de Olise durante el presente verano, ni tiene intención de presentar ninguna oferta para incorporarlo.

Añadió que los responsables del Bayern confían plenamente en estas garantías, en virtud de la especial relación que une a ambos clubes.

En cuanto al segundo factor, se trata de los mensajes que el Bayern recibió directamente de Olise y sus representantes durante el Mundial, en los que confirmaron que no existe ninguna intención de marcharse.

Plettenberg apuntó que, hasta el momento, ni Olise ni sus representantes han comunicado a la directiva del Bayern deseo alguno de abandonar el club durante el actual mercado de fichajes de verano.



