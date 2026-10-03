¡Dos estrellas en el hospital! El 1. FC Colonia, doblemente conmocionado en el amistoso

Aproximadamente una semana antes del derbi renano contra el eterno rival Borussia Mönchengladbach, tanto Thijs Dallinga como Ragnar Ache tuvieron que ser sustituidos por molestias. Ambos delanteros abandonaron el estadio aún durante el partido para someterse a más pruebas. El encuentro terminó 2-2 (1-2).

Dallinga se había quedado tendido tras un duelo en la primera parte. El neerlandés se torció y no pudo seguir jugando.

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En su lugar entró Ache, aunque solo por poco tiempo: ni diez minutos después de su entrada, el jugador de 28 años se llevó la mano al muslo. Tras el descanso no regresó al campo, sino que iba de camino a la clínica junto a Dallinga.

¿Cómo reaccionó el entrenador Rene Wagner?

"Tenemos que ver qué pasa ahora y, por supuesto, esperamos lo mejor", declaró el entrenador Rene Wagner. "Tenemos que esperar a ver qué muestran las imágenes". El técnico de 38 años todavía no quería pensar en una posible baja de ambos delanteros centro. "Ahora esperamos que ambos salgan adelante. Todo lo demás tendremos que decidirlo cuando llegue el momento. De entrada, creemos en lo bueno".

Tras el parón de selecciones, el Colonia se medirá al Gladbach el 11 de octubre (15:30/DAZN) ante su afición.