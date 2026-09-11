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Abdelmawgood Samir

Traducido por

Dos estrellas del Real Madrid y el Barcelona adornan el once ideal de la jornada de la Champions League

Barcelona vs Feyenoord
Barcelona
Feyenoord
Liga de Campeones
Real Madrid vs Inter Milán
Real Madrid
Inter Milán
T. Courtois
Raphinha
F. Torres
Paris Saint-Germain vs Slovan
Paris Saint-Germain
Slovan
España
Países Bajos
Italia
Bélgica
Brasil
Francia
Eslovaquia

Fuerte presencia española

La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol, la UEFA, incluyó a Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, en el once ideal de la primera jornada de la Liga de Campeones de la temporada 2026-2027, tras su destacada actuación en la victoria de su equipo sobre el Inter de Milán. La lista también incluyó a la estrella del Barcelona, el brasileño Raphinha, además de Ferran Torres, recién fichado por el Paris Saint-Germain procedente del Barcelona.

La UEFA anunció el equipo ideal el viernes, tras su elección por parte del grupo de observadores técnicos del organismo europeo, que incluyó junto a Courtois a Sergiño Dest (PSV Eindhoven), Marc Bartra (Real Betis), Pau Torres (Aston Villa) y Archie Brown (Fenerbahçe) en la defensa.

Martin Ødegaard (Arsenal) y Martin Baturina (Como) en el centro del campo.

Michael Olise (Bayern Munich), Ferran Torres (Paris Saint-Germain), Raphinha (Barcelona) e Ermedin Demirović (Stuttgart).

La elección de Courtois llegó después de que ofreciera un partido destacado ante el Inter de Milán en el estadio Santiago Bernabéu, donde detuvo 7 de los 8 disparos que llegaron a su portería, contribuyendo de forma directa a que el Real Madrid se llevara los tres puntos.

Marc Bartra también acaparó las miradas tras marcar dos goles de cabeza, ayudando al Real Betis a celebrar su regreso a la Liga de Campeones con una victoria a domicilio ante el Lille, mientras que Pau Torres ofreció una actuación destacada con el Aston Villa ante el Club Brujas, tras realizar 8 despejes, generar 4 ocasiones y dar dos pases decisivos.

En ataque, Raphinha se ganó su lugar tras liderar con fuerza la presión del Barcelona ante el Feyenoord y aprovechar sus movimientos por detrás de los defensas y entre líneas para generar peligro, antes de marcar dos goles en la victoria del conjunto catalán por 5-1.

En cuanto a Ferran Torres, celebró su primer triplete con el Paris Saint-Germain durante la victoria sobre el Slovan Bratislava, y su influencia no se limitó a marcar goles, sino que destacó por sus movimientos y su capacidad para llegar a las posiciones adecuadas dentro de la zona de peligro.

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