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¿Separarán sus caminos el Real Madrid y Antonio Rüdiger al término de la temporada? Un posible sustituto podría llegar de la Bundesliga.

Si Antonio Rüdiger deja el Real Madrid el próximo verano, el club tiene al parecer en el punto de mira a dos candidatos de la Bundesliga para sustituirlo.

Según informa el periodista español Jorge Picon, de Radio Marca, muchos indicios apuntan a que esta será la última temporada de Rüdiger con la camiseta del Real Madrid. El contrato del exinternacional vence a finales de junio y, en el entorno del club, todo apunta a una separación.

Si finalmente sucede y Rüdiger deja el Real Madrid después de cinco años, los blancos tendrán que buscarle un sustituto. Según Picon, el club sigue a cuatro candidatos: Nico Schlotterbeck, del Borussia Dortmund; Finn Jeltsch, del VfB Stuttgart; Alessandro Bastoni, del Inter de Milán; y Jacobo Ramon, del Como Calcio.

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Este último sería, con diferencia, la opción más barata, ya que el Real Madrid se aseguró una cláusula de recompra cuando vendió al jugador de 21 años al club italiano en el verano de 2025. Según se informa, la cláusula ronda los nueve millones de euros.

Getty Images

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¿Llegará Nico Schlotterbeck al Real Madrid mediante una cláusula de rescisión?

Por los otros tres candidatos, el Real Madrid tendría que desembolsar, con toda probabilidad, bastante más dinero. Tras renovar su contrato a principios de verano, Schlotterbeck está vinculado al Borussia Dortmund hasta 2031. Sin embargo, podría dejar el club el próximo verano gracias a una cláusula de rescisión fijada en su contrato por una cifra que, según se rumorea, oscila entre 50 y 60 millones de euros.

Jeltsch, cuyo contrato con el VfB está vigente hasta 2030, y Bastoni, vinculado a los nerazzurri hasta 2028, también costarían probablemente una cantidad similar. El FC Barcelona también ha mostrado en repetidas ocasiones un gran interés por el italiano del Inter de Milán.

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Antonio Rüdiger quiere ganar un título con el Real Madrid

En una entrevista con The Athletic, Rüdiger explicó que quiere ganar a toda costa un título en la que podría ser su última temporada en el Real Madrid. «Dos años en los que no hemos ganado nada en el Real Madrid. Es terrible». En el club con más títulos de Liga de España, se espera que Jose Mourinho, que ha regresado, sacie el ansia de grandes títulos.

El defensa no quiso pronunciarse sobre su propio futuro. Por ahora está plenamente concentrado en los retos deportivos. «Mi prioridad es ganar», subrayó Rüdiger.