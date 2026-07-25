¿Dos entrenadores con una misma misión? Refuerzo marroquí para el cuerpo técnico de Benhachem en la liga egipcia

Antes del inicio de la nueva temporada, el entrenador marroquí Mohamed Amine Benhachem continúa reforzando su sello dentro del club Modern Sport, tras completar la conformación de su cuerpo técnico con un grupo de profesionales marroquíes, en el marco de su proyecto para reconstruir el equipo y competir por los primeros puestos de la Primera División egipcia.

Según Radio Mars, Modern Sport contrató al entrenador marroquí Bouchaib Lambarki para ocupar el cargo de "primer entrenador asistente", por decisión de Mohamed Amine Benhachem.

El cuerpo técnico del equipo pasa a contar con cuatro nombres marroquíes, ya que Zouhair Laaroubi se encarga de entrenar a los porteros, mientras que Tayeb Lakrouni supervisa la preparación física.

Esta es la primera experiencia de Bouchaib Lambarki fuera de la liga profesional marroquí, tras una trayectoria como entrenador con varios clubes locales, el último de ellos el Olympic Dcheira.

Aún no se ha aclarado la naturaleza de las funciones de Lambarki en el nuevo cuerpo técnico, sobre todo porque Modern Sport ya había anunciado el nombramiento del egipcio Ayman Abdelaziz —exestrella del Zamalek— en el mismo puesto, bajo la denominación de "entrenador general" adoptada en Egipto para esta tarea.

Modern Sport ya había anunciado a mediados del pasado junio el nombramiento de Mohamed Amine Benhachem como director técnico del equipo, apenas unos días después de rescindir su contrato con Reda Shehata y su cuerpo técnico, que había asumido la responsabilidad en sustitución de Ahmed Sami el nueve de junio.