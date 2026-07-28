Dos días después de su retirada: ¡Hegazi comienza una nueva etapa fuera del terreno de juego!

En un paso que refleja el interés del club saudí Neom por invertir en el talento, la entidad ha encomendado a su excapitán Ahmed Hegazi una misión administrativa de alto nivel apenas dos días después de anunciar su retirada definitiva de los terrenos de juego, iniciando así un nuevo capítulo de su trayectoria futbolística fuera del rectángulo verde.

Neom decidió designar a Hegazi como asistente del director deportivo griego Kyriakos Dourekas, en una labor centrada en la selección de nuevos fichajes y el refuerzo de las filas del equipo durante el actual mercado de fichajes de verano, apoyándose en su amplia experiencia en el fútbol europeo y árabe.

El club anunció el nombramiento de forma oficial a través de sus plataformas digitales, donde el comunicado señalaba: "El viaje de Ahmed Hegazi dentro del club continúa, pero desde fuera del rectángulo verde. Tras años de entrega, Hegazi inicia un nuevo viaje en la trayectoria de un capitán que cerró su carrera con la camiseta del Neom, para arrancar con pasión y una ambición aún mayor como asistente del director deportivo".

El comunicado añadió: "Bienvenido de nuevo a tu casa, capitán Ahmed, y te deseamos todo el éxito en tu nueva misión", en un mensaje que refleja un claro reconocimiento a lo aportado por el exinternacional al equipo.

Este nombramiento representa una continuación natural del aprovechamiento del legado de Hegazi dentro de los pasillos del club, después de haber desempeñado un papel decisivo en la conducción del equipo hacia el histórico ascenso a la Roshn Saudi League en 2025, antes de seguir liderándolo con éxito hasta conseguir el octavo puesto en la tabla de clasificación durante la pasada temporada 2026, en un logro que se apunta el recién nacido club.

Este paso se enmarca en una tendencia creciente entre los clubes saudíes hacia la incorporación de exjugadores en cargos administrativos y técnicos, con el objetivo de aprovechar su experiencia sobre el terreno y sus amplias relaciones en el ámbito futbolístico, lo que refuerza las opciones de éxito en el mercado de fichajes y garantiza la continuidad de los ambiciosos proyectos deportivos.