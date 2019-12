Dos datos mayúsculos para explicar el problema del Madrid: La falta de gol

El conjunto blanco acaba 2019 con sus peores registros goleadores de la década, un pero a su crecimiento como equipo.

El ha ido creciendo a medida que avanzaba la temporada terminando 2019 con el objetivo cumplido en la Champions donde se metió en octavos y donde se verá las caras con el de Guardiola y en Liga en una destacada segunda posición a solo dos puntos del y con tres puntos sobre el y cinco con respecto al Atlético, sus dos inmediatos perseguidores.

Zidane ha dado con la tecla para enderezar el rumbo de un conjunto que naufragaba y empezar a reconstruir su equipo desde los cimientos: un portero sólido, una férrea defensa y un gran centro del campo.

Pero a esa casa le falta el tejado: el gol. Aunque esta temporada han mejorado de cara a portería con un Benzema que ha destapado su faceta más goleadora (es el segundo en la clasificación por el Pichichi con 12 tantos) lo cierto es que sin Cristiano el Real Madrid echa de menos los goles.

Yendo aún más lejos, y en los datos de MisterChip, cierra 2019 con su peor bagaje ofensivo en la última década.

Y no será por falta de delanteros ya que Zidane cuenta con seis delanteros (Benzema, Bale, Vinicius, Rodrygo, Jovic, Mariano) y otros tres jugadores con perfil muy ofensivo (Hazard, Lucas Vázquez y Asensio)

Pese a lo evidente de los datos, lo cierto es que Zidane no habla de reforzar ese parcela cada vez que se le pregunta por la falta de gol y defiende a los jugadores que tiene.

"No le voy a pedir a los Reyes Magos un '9' ni creo que necesitemos un '9'. Ni mala suerte ni contundencia. Lo importante es crear ocasiones. Las hemos tenidos y nosotros vamos a seguir porque entrar va a entrar. No está entrando pero no hay que desmoralizarse. Este año ha sido muy bueno en todo. Acabamos regular pero tenemos muchas ganas de empezar 2020"