Según el diario español Mundo Deportivo, en caso de permanencia del Espanyol y de que Zaragoza dispute al menos 20 partidos de Liga con un mínimo de 45 minutos en cada uno, se activará una obligación de compra. Esta ascendería a ocho millones de euros. En ese caso, Zaragoza recibiría automáticamente un contrato hasta 2032.

El Espanyol firmó un inicio de temporada correcto y ocupa la octava plaza tras seis jornadas. La ventaja sobre los puestos de descenso es ya de cuatro puntos. Sin embargo, Zaragoza todavía no ha sido titular ni una sola vez y solo ha entrado como suplente en tres ocasiones, aunque una de ellas fue al descanso, lo que le bastó para alcanzar una participación de más de 45 minutos.

¿Cuánto pagó el Bayern por Bryan Zaragoza?

El extremo izquierdo de 1,64 metros llegó en 2024 del Granada al Bayern a cambio de 17 millones de euros. Los muniqueses pagaron primero cuatro millones por una cesión de medio año y 13 millones por el posterior traspaso definitivo.

Sin embargo, Zaragoza nunca logró asentarse en el Bayern. Tras solo siete partidos con el conjunto muniqués, volvió a marcharse. Después llegaron cesiones a CA Osasuna, Celta de Vigo y, en la segunda vuelta de la pasada temporada, a la Roma. Con el equipo italiano apenas disputó un decepcionante total de 191 minutos.

Este verano, el Bayern quería vender al español de 25 años pese a que tenía contrato hasta 2029. Pero como no encontró comprador, se marchó cedido al Espanyol poco antes del cierre del mercado de fichajes.

El director deportivo Christoph Freund dijo en la despedida: "Bryan ha acumulado experiencias diferentes en sus distintas etapas durante los dos últimos años. Ahora debe seguir desarrollándose en el entorno conocido de LaLiga".