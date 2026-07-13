Dos clubes neerlandeses quieren fichar a Mats Deijl procedente del Feyenoord

El FC Utrecht está interesado en Mats Deijl, según ha informado en X Edjeuitnoord, habitualmente muy fiable en la información del Utrecht. El lateral derecho puede salir este verano del Feyenoord.

Deijl llegó el pasado invierno como parche para la maltrecha posición de lateral derecho. Llegó procedente del Go Ahead Eagles por varios cientos de miles de euros.

Sin embargo, no siempre logró convencer sobre el campo, por lo que ahora el conjunto de Róterdam lo ha puesto en el escaparate. No obstante, el FC Utrecht no es el único club interesado.

Deijl también cuenta con interés desde Frisia. El sc Heerenveen lo ve como posible sustituto de Olivier Braude. El club contempla una salida.

En total, Deijl solo ha disputado hasta ahora catorce partidos oficiales con el Feyenoord. No marcó, pero sí dio dos asistencias.

El FC Utrecht ya cuenta con Siebe Horemans y Niklas Vesterlund como dos laterales derechos. Es posible que uno de los dos salga este verano de la ciudad de Utrecht.