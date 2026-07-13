Dos clubes neerlandeses quieren fichar a Mats Deijl del Feyenoord

El FC Utrecht quiere fichar a Mats Deijl, según informa en X Edjeuitnoord, fuente fiable sobre el club. El lateral derecho puede salir del Feyenoord este verano.

Llegó en invierno del Go Ahead Eagles como parche temporal, por un traspaso modesto.

Sin embargo, no convenció y el club de Róterdam lo ha puesto en el mercado. El FC Utrecht no es el único interesado.

Además, el SC Heerenveen lo considera para reemplazar a Olivier Braude, quien podría marcharse.

En total, Deijl solo ha disputado catorce partidos oficiales con el Feyenoord, sin marcar goles y con dos asistencias.

El FC Utrecht ya tiene dos laterales derechos, Siebe Horemans y Niklas Vesterlund, y podría ceder a uno de ellos este verano.