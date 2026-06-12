Dos clubes de la Eredivisie se quedan sin fichar a Roy Snip (Bayern de Múnich)

Roy Snip prefiere seguir en el Bayern de Múnich antes que fichar por el FC Groningen o el FC Utrecht, según informó este viernes el periodista especializado en fichajes Mounir Boualin.

El centrocampista neerlandés de 18 años, que también tenía la opción de fichar por el Genoa, prefiere dar el salto en su ciudad natal, Múnich.

Ambos han alcanzado un acuerdo verbal para renovar; su contrato actual vence a finales de este mes.

Llegó al Bayern a los nueve años y está asesorado por Joost Ebergen y Len Koeman.

Según Boualin, Groningen y Utrecht se quedan sin su fichaje. Snip puede actuar como centrocampista ofensivo o extremo.

Snip no es el único talento neerlandés en la cantera del Bayern; el lateral derecho Chivano Wijks, también de 18 años, es otra gran promesa.