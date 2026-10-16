La contundente victoria que logró el Trabzonspor como visitante por 4-2 ante el KuPS finlandés en el estreno de la Liga Europa Conferencia no fue el único acontecimiento que ocupó a la prensa de allí, sino que la camiseta de la estrella egipcia Mohamed Salah se convirtió en un enigma apasionante que generó un enorme revuelo.

Tras un partido en el que Salah brilló de forma llamativa, marcando un gol y dando otra asistencia para llevar a su equipo al triunfo, las miradas pasaron del césped a los pasillos del vestuario y, concretamente, a la célebre ceremonia del intercambio de camisetas.

¿Quién se quedó con la camiseta del Faraón?

La radiotelevisión pública finlandesa Yle, citada por el portal turco "61saat", puso el foco en una curiosa historia que comenzó con una pregunta sencilla planteada por la afición y la prensa: ¿quién es el jugador afortunado que se quedó con la camiseta de Mohamed Salah?

El inicio fue con el joven jugador del KuPS Samuel Pasanen, quien aseguró que el capitán del equipo, Petri Penninen, fue el que se hizo con la camiseta de la estrella egipcia.

Pero la respuesta del capitán llegó para aumentar el misterio y la expectación, ya que contestó con humor y una sonrisa pícara: "Puede que sea mía, y puede que no".

Una declaración socarrona que encendió más especulaciones, antes de que la aclaración llegara de un tercer compañero.

La sorpresa: dos camisetas, no una

El jugador del KuPS Akseli Pukko reveló toda la verdad, confirmando que el capitán Penninen sí consiguió la camiseta de Salah, pero que él mismo se quedó con otra camiseta de la estrella egipcia.

En declaraciones recogidas por el diario finlandés Sanoma, Pukko explicó los detalles del episodio: "Salah tenía más de una camiseta; creo que los dos nos llevamos una de las camisetas que vistió en el partido".

Con esta declaración quedó al descubierto el secreto, y se evidenció que Mohamed Salah utilizó dos camisetas diferentes durante el encuentro, que acabaron en manos de dos jugadores del KuPS, convirtiendo la camiseta de un simple recuerdo en una historia que se cuenta en la prensa finlandesa, con la estrella egipcia como protagonista, un futbolista que se robó los focos dentro y fuera del campo.



