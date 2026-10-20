El Paris Saint-Germain sufrió un duro golpe de forma prematura, en la cima ante el Barcelona, en la tercera jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League.

Antes del comienzo del partido de esta noche, el Saint-Germain ocupa el primer puesto con 6 puntos, aventajando por diferencia de goles al Barcelona, que es segundo.





En el minuto 20, Ousmane Dembélé inició una peligrosa jugada ofensiva del Paris Saint-Germain, pero, debido a unas molestias musculares, dejó de correr e hizo una señal al cuerpo técnico.



Dembélé abandonó el terreno de juego aquejado de dolores en el músculo isquiotibial, lo que obligó al director técnico Luis Enrique a dar entrada a su compañero Ferran Torres, en un cambio forzoso.

En el minuto 27, Dani Olmo, jugador del Barcelona, cayó tras un choque con Vitinha y, después de recibir tratamiento sobre el césped, el cuerpo técnico del Barça, dirigido por Hansi Flick, decidió sustituirlo.

Flick dio entrada a Fermín López en lugar de Olmo, también en un cambio forzoso.