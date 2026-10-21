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Arsenal FC v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
Traducido por

Dos cambios en la alineación del Arsenal y una sorpresa de Kompany respecto al bloque del Bayern Múnich

Bayern Múnich vs Arsenal
Bayern Múnich
Arsenal
Liga de Campeones
Alemania
Inglaterra

Cumbre de fuego

 Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, anunció la alineación oficial de su equipo para enfrentarse al Bayern Múnich, en el encuentro que se disputará esta noche en el estadio Allianz Arena, en la tercera jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League.

Arteta realizó dos cambios respecto a la alineación que disputó el partido ante el Nottingham Forest, el pasado domingo en la Premier League.

Noni Madueke entró en lugar de Eberechi Eze, y Jurrien Timber ocupó el puesto de Ben White.

La alineación del Arsenal fue la siguiente:

Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Zubimendi, Rice; Saka, Ødegaard, Madueke y Havertz.

Por otro lado, Vincent Kompany, entrenador del Bayern Múnich, anunció la alineación de su equipo, liderado por Harry Kane como de costumbre, aunque Luis Díaz se sienta en el banquillo, pese a haber marcado 3 goles ("hat-trick") en el último partido ante el Leipzig.

La alineación del Bayern Múnich fue la siguiente:

Neuer, Laimer, Upamecano, Kim y Stanišić, Pavlović, Bischof,  Gnabry, Olise, Davies y Harry Kane.

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