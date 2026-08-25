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Al Riyadh vs Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traducido por

Dos cambios en el once del mundialista: Cristiano Ronaldo lidera al Al Nassr ante el Al Ettifaq

Al Ittifaq vs Al Nasr FC
Al Ittifaq
Al Nasr FC
1ª División
C. Ronaldo
Arabia Saudí
Portugal

El cuerpo técnico del Al-Nassr, dirigido por el australiano Ange Postecoglou, anunció su alineación para el enfrentamiento ante el Al-Ettifaq, esta noche, dentro de las competiciones de la tercera jornada de la Liga Roshn de Profesionales de Arabia Saudí.

La alineación del Al-Nassr cambió ligeramente en comparación con el once del equipo en su último partido ante el Al-Riyadh.

El cambio más destacado se aprecia en la apuesta del Al-Nassr por Cristiano Ronaldo desde el inicio en la línea ofensiva, junto a Samu Costa, con la salida tanto de Abdullah Al-Khaibari como de Abdullah Al-Hamdan del once titular.

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La alineación del Al-Nassr para el partido ante el Al-Ettifaq fue la siguiente: 

Portería: Bento.

1ª División
Al Nasr FC crest
Al Nasr FC
ALN
Al-Taawoun crest
Al-Taawoun
ALT
1ª División
Al Ittifaq crest
Al Ittifaq
ALI
Al Diriyah crest
Al Diriyah
DIR

Línea defensiva: Nawaf Boushal, Abdulelah Al-Amri, Íñigo Martínez, Salem Al-Najdi.

Centro del campo: Angelo Gabriel, Kingsley Coman, João Félix.

Línea de ataque: Samu Costa, Cristiano Ronaldo, Sadio Mané.




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