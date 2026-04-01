Dos bajas de un solo golpe... El Al-Ahli de Yeda pierde a su jugador profesional ante el Damak

Se ha confirmado la baja del jugador del Al-Ahli de Yeda para el partido contra el Damac en la Liga Roshen de Arabia Saudí, tras la lesión que sufrió recientemente.

El Al-Ahli recibirá al Damac el próximo sábado en el estadio Al-Inmaa de Yeda, en la vigésimo séptima jornada de la Liga Saudí Roshen.

El diario saudí «Al-Riyadiah» informó de que Valentin Atangana, centrocampista del Al-Ahli, se perderá el próximo partido contra el Damac debido a la lesión que sufrió con la selección francesa sub-21.

Atangana sufrió una lesión en la articulación de la pierna el pasado lunes, tras una entrada de uno de sus compañeros durante los entrenamientos de la selección francesa sub-21.

El periódico señaló que el centrocampista francés se sometió el miércoles a pruebas de imagen y exámenes médicos, que confirmaron que sufría una fuerte contusión en la pierna, además de un desgarro en la articulación.

Atangana seguirá un programa intensivo de tratamiento y rehabilitación durante los próximos días, y su regreso a los entrenamientos se determinará en función de su respuesta a las sesiones terapéuticas.

El jugador de 20 años es uno de los más destacados del Al-Ahli en la presente temporada, ya que ha disputado 29 partidos desde el inicio de la misma, en los que ha marcado 5 goles.

Cabe recordar que el Al-Ahli ocupa el tercer puesto en la clasificación de la Liga Saudí con 62 puntos, a 5 puntos del líder, el Al-Nassr, y a 2 puntos del Al-Hilal, que ocupa el segundo puesto.